Ринат Билялетдинов назвал главных претендентов на звание лучшего бомбардира нового сезона РПЛ

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов ответил на вопрос о том, кто станет лучшим бомбардиром предстоящего розыгрыша РПЛ.

По мнению специалиста, лучшим снайпером сезона может стать новичок «Зенита» Максим Глушенков, однако он не является главным претендентом на данное звание.

«Главные кандидаты: Кассьерра, Сергеев, Чалов и Тюкавин. Соболев никак не выйдет на первые роли, поэтому он вряд ли», — приводит слова Билялетдинова Sport24.

Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионата России лучшим бомбардиром стал колумбийский форвард «Зенита» Маттео Кассьерра, который забил 21 гол.