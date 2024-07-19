Представитель Ленини отреагировал на информацию о возможном уходе игрока из «Краснодара»

В агентстве JPF Agency, которое представляет интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, высказались о возможном уходе игрока из кубанского клуба.

Ранее в СМИ появилась информация, что после продления трудового договора «Краснодар» может отдать 27-летнего хавбека в аренду.

— Информация об аренде Кевина? Нам об этом ничего неизвестно, — заявили в агентстве сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Ленини выступает за «Краснодар» с лета 2022 года. За это время он провел 45 матчей, в которых забил два мяча и стал автором одной результативной передачи.

Контракт Ленини с «Краснодаром» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в один миллион евро.