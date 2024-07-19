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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бурлак: «Попадание в топ-5 РПЛ будет отличным результатом для «Локомотива»

19 Июля 2024 • 21:03 Комментировать
Локомотив Москва
...
Акрон
1 1.60 X 4.30 2 5.50
Через 17 ч. 47 мин.

Бывший футболист «Локомотива» Тарас Бурлак высказался о перспективах «красно-зелёных» в новом розыгрыше чемпионата России.

Игрок считает, что «Локомотиву» будет очень тяжело, ведь команда потеряла двух ведущих футболистов. По мнению Бурлака, в предстоящем сезоне «железнодорожники» будут играть от обороны, так как атакующий потенциал значительно снизился.

«Думаю, проблем будет прилично. Попадание в топ-5 будет отличным результатом», — цитирует Бурлака Metaratings.

Завтра, 20 июля, «Локомотив» откроет новый сезон РПЛ домашним матчем против «Акрона». Старт поединка запланирован на 15:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Тарас Бурлак

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