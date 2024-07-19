Бурлак: «Попадание в топ-5 РПЛ будет отличным результатом для «Локомотива»

Бывший футболист «Локомотива» Тарас Бурлак высказался о перспективах «красно-зелёных» в новом розыгрыше чемпионата России.

Игрок считает, что «Локомотиву» будет очень тяжело, ведь команда потеряла двух ведущих футболистов. По мнению Бурлака, в предстоящем сезоне «железнодорожники» будут играть от обороны, так как атакующий потенциал значительно снизился.

«Думаю, проблем будет прилично. Попадание в топ-5 будет отличным результатом», — цитирует Бурлака Metaratings.

Завтра, 20 июля, «Локомотив» откроет новый сезон РПЛ домашним матчем против «Акрона». Старт поединка запланирован на 15:00 по мск.