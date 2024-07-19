Агент Дркушича отреагировал на информацию об интересе со стороны «Динамо»

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, высказался о возможном переходе своего клиента в «Динамо».
Ранее сообщалось, что столичный клуб заинтересован в услугах 24-летнего словенского футболиста.
— Это неправда. Мы не знаем ничего о «Динамо», — заявил агент изданию «Спорт-Экспресс».
Действующее трудовое соглашение Дркушича с «Сочи» рассчитано до середины следующего года. Согласно данным Transfermarkt, стоимость защитника составляет три с половиной миллиона евро.
Напомним, текущий сезон «Сочи» проводит в Мелбет-Первой лиге. Сам Дркушич пока не поле не выходил.
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