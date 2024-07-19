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Губерниев считает, что Джикии стоит умерить финансовые аппетиты

19 Июля 2024 • 20:16 Комментировать (1)

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, нужен ли экс-защитник «Спартака» Георгий Джикия клубам РПЛ.

«Если Джикия до сих пор без клуба, значит, он до сих пор никому пока неинтересен. Может, ему надо умерить финансовые аппетиты?» — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

При этом эксперт считает Джикию хорошим игроком, который точно не пропадет.

Напомним, текущим летом «Спартак» не стал продлевать трудовой договор с 30-летним Джикией. Стоит сказать, что защитник был капитаном «красно-белых» на протяжении пяти последних лет.

В настоящий момент 30-летний Джикия продолжает находиться в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Губерниев Георгий Джикия
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Комментарии (1) Все комментарии
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andi
19 Июля 2024 в 20:57
А люди считают что губошлепу пора вернутся в биатлон , а не лесть с коментариями в футбол.
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