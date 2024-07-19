Терёхин ответил, какое место в РПЛ станет успехом для «Динамо»

Экс-игрок столичного «Динамо» Олег Терёхин ответил на вопрос, почему в клубе не говорят о борьбе за чемпионство.

«А смысл? Быть в призерах — это хорошая цель. Я считаю, что если «Динамо» займет второе или третье место, это будет удачный сезон», — приводит слова Терёхина портал «РБ Спорт».

Напомним, по итогам прошедшей кампании «Динамо» заняло третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отстав от первого места всего на одно очко.

Завтра, 20 июля, подопечные Марцела Лички сыграют дома с «Факелом» в рамках первого тура РПЛ. Старт поединка запланирован на 20:00 по московскому времени.