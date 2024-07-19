Терёхин не считает «Динамо» главным конкурентом «Зенита»

Экс-игрок московского «Динамо» Олег Терёхин ответил на вопрос, являются ли «бело-голубые» главными соперниками «Зенита» в борьбе за чемпионство.

«Не факт. Есть еще ЦСКА, который добрал людей, там новый тренер, «Спартак» не надо сбрасывать со счетов», — заявил Терёхин «РБ Спорту».

Кроме того, эксперт отметил, что несмотря на отсутствие усиления у «Локомотива», Галактионов проделал у руля команды хорошую работу. По мнению Терёхина, в предстоящем сезоне будет много конкурентов в борьбе за трофей.

Напомним, в прошлом розыгрыше чемпионата России «Динамо» финишировало на третьей позиции в таблице.