Шаронов — о Глушенкове: «Когда вокруг тебя серьёзные партнёры, то это лучшая среда для развития»

Экс-игрок «Рубина» Роман Шаронов высказался о новичке «Зенита» Максиме Глушенкове.

Напомним, текущим летом «Зенит» приобрёл 24-летнего нападающего у «Локомотива».

Шаронов заявил, что Глушенков является качественным футболистом для РПЛ.

— Когда вокруг тебя серьезные партнеры, то это лучшая среда для развития, как это сейчас происходит у Максима в «Зените», — цитирует Шаронова «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что Глушенков уже успел дебютировать за «Зенит» в матче OLIMPBET Суперкубка России, оформив дубль.

20 июля подопечные Сергея Семака встретятся в гостях с «Крыльями Советов» в рамках первого тура РПЛ, начало — в 17:30 по мск.