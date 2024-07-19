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Стало известно, какие позиции хочет усилить «Динамо» слухи

19 Июля 2024 • 19:26 Комментировать
Динамо Москва
...
Факел
Через 22 ч. 48 мин.

Раскрыты трансферные планы московского «Динамо» текущим летом.

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин в эфире передачи «Коммент.Превью» на YouTube-канале поделился инсайдом по поводу «Динамо». По его словам, в настоящий момент «бело-голубые» ведут поиски нового центрального нападающего на подмену Константину Тюкавину.

Кроме того, «Динамо» ищет правого защитника, который при необходимости мог бы закрыть и левый фланг обороны, отметил Шнякин.

В субботу, 20 июля, «Динамо» примет на своем поле «Факел» в рамках первого тура нового сезона РПЛ. Начало матча запланировано на 20:00 по мск.

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