Шаронов верит, что «Спартак» будет хорошо играть при Станковиче

Бывший футболист национальной сборной России Роман Шаронов сказал несколько слов на тему ожиданий от «Спартака» под руководством серба Деяна Станковича.

«Верю, что новый тренер «Спартака» Станкович сможет решить все проблемы, поставив качественную игру», - цитирует Шаронова «Спорт-Экспресс».

Дебют Деяна Станковича у руля «Спартака» в официальном матче состоится уже в воскресенье, 21 июля. В этот день «красно-белые» будут играть против «Оренбурга» на выезде в стартовом туре Российской премьер-лиги.

Напомним, что в прошлом чемпионате России «Спартак» занял только пятое место.