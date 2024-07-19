Кирьяков оценил шансы «Зенита» побить чемпионский рекорд «Спартака»

Известный тренер Сергей Кирьяков поделился мнением о перспективах «Зенита» обойти «Спартак» по чемпионским победам.

В настоящий момент рекордная чемпионская серия — шесть трофеев. Она принадлежит «Спартаку» и «Зениту».

«У «Зенита» есть все, чтобы побить рекорд «Спартака» по чемпионствам подряд. Мы знаем возможности «Зенита», поэтому ставится цель побить не только этот рекорд, но и другие», — приводит слова Кирьякова «Чемпионат».

Напомним, «Зенит» под руководством Сергея Семака выиграл шесть последних розыгрышей РПЛ. Старт нового сезона чемпионата России состоится уже завтра, 20 июля.