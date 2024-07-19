Шаронов назвал конкурентов «Зенита» в РПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Шаронов высказался о наступающем сезоне Российской премьер-лиги. По словам Шаронова, явным фаворитом чемпионата является «Зенит». При этом экс-игрок сборной России назвал команды, которые могут бросить вызов питерцам в борьбе за чемпионство.

«Мне кажется, что «Динамо», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак» могут навязать борьбу «Зениту» за первое место», - цитирует Шаронова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов. В первом туре нового чемпионата команда Сергея Семака сыграет против «Крыльев Советов» на выезде.