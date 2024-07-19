Щетинин хочет финишировать с «Ростовом» в топ-3 РПЛ

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин высказался о своих ожиданиях по поводу наступающего сезона.

«Чего жду от нового сезона? Хочется уже наконец-то зайти в тройку, побороться за что-то серьёзное», - цитирует Щетинина «РБ Спорт».

В стартовом туре Российской премьер-лиги «Ростов» будет принимать московский ЦСКА. Матч пройдёт в субботу, 20 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

Напомним, что в прошлом чемпионате России «Ростов» финишировал на седьмой позиции в турнирной таблице.