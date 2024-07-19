Синицын: «Ахмат» — домашняя команда, «Краснодару» будет тяжело

Экс-футболист «Краснодара» Андрей Синицын высказался о предстоящем матче первого тура РПЛ между «быками» и «Ахматом».
Эксперт заявил, что «Ахмат» является домашнем командой, а «Краснодару» всегда непросто даются игры против грозненцев.
— Эта встреча будет проверкой для обеих команд на сезон, насколько клубы сыграны и укомплектованы, — приводит слова Синицына «Чемпионат».
Игра между «Ахматом» и «Краснодаром» состоится в воскресенье, 21 июля. Начало поединка запланировано на 20:00 по столичному времени.
Последний матч между командами завершился победой «Ахмата» со счетом 1:0.
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