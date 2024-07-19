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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: «Ростов» может претендовать на медали»

19 Июля 2024 • 18:41 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
1 2.60 X 3.45 2 2.65
20.07 20:00

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о перспективах «Ростова» в предстоящем розыгрыше Российской премьер-лиги.

Специалист считает, что в прошлом сезоне дончане периодами демонстрировали хороший футбол, но им часто не хватало сил. Колосков отметил, что если Карпин сможет исправить этот момент, что «Ростов» станет угрозой для соперников.

— Думаю, Карпин с «Ростовом» может претендовать на медали в новом сезоне, — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

В рамках первого тура нового сезона чемпионата России «Ростов» примет на своем поле ЦСКА. Игра пройдет 20 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени.

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