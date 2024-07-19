Колосков: «Ростов» может претендовать на медали»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о перспективах «Ростова» в предстоящем розыгрыше Российской премьер-лиги.

Специалист считает, что в прошлом сезоне дончане периодами демонстрировали хороший футбол, но им часто не хватало сил. Колосков отметил, что если Карпин сможет исправить этот момент, что «Ростов» станет угрозой для соперников.

— Думаю, Карпин с «Ростовом» может претендовать на медали в новом сезоне, — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

В рамках первого тура нового сезона чемпионата России «Ростов» примет на своем поле ЦСКА. Игра пройдет 20 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени.