Корнеев назвал реальную стоимость Сперцяна

Бывший игрок «Барселоны» Игорь Корнеев поделился мнением о текущей стоимости полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Какая объективная стоимость Сперцяна? Сейчас он стоит не более десяти миллионов евро», — приводит слова Корнеева Metaratings.

На счету 24-летнего Сперцяна 109 выходов на поле в футболке «Краснодара», 33 забитых мяча и 25 результативных передач.

Контракт хавбека с «быками» рассчитан до 30 июня 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Сперцяна в 20 миллионов евро.

В рамках первого тура нового розыгрыша чемпионата России «Краснодар» проведет гостевой поединок против «Ахмата». Старт игры запланирован на 20:00 по мск.