Корнеев: «Сперцян никуда не уедет»

Экс-футболист «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о будущем полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Похоже, что сказка про Сперцяна повторяется. Эдик никуда не уедет. Его представители опять его подводят», — заявил Корнеев Metaratings.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». Всю карьеру 24-летний футболист провел в кубанском клубе.

Действующий трудовой договор Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до середины 2026 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.

21 июля «Краснодар» сыграет на выезде с «Ахматом» в рамках первого тура РПЛ, начало — в 20:00 по мск.