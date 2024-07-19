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Корнеев: «Сперцян никуда не уедет»

19 Июля 2024 • 18:19 Комментировать
Ахмат
...
Краснодар
1 3.15 X 3.60 2 2.18
21.07 20:00

Экс-футболист «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о будущем полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Похоже, что сказка про Сперцяна повторяется. Эдик никуда не уедет. Его представители опять его подводят», — заявил Корнеев Metaratings.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». Всю карьеру 24-летний футболист провел в кубанском клубе.

Действующий трудовой договор Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до середины 2026 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.

21 июля «Краснодар» сыграет на выезде с «Ахматом» в рамках первого тура РПЛ, начало — в 20:00 по мск.

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