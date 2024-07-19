Петржела ответил, готов ли работать в России

Экс-наставник санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела рассказал, поехал бы работать в Россию.

«Я бы сейчас не поехал работать в российский клуб. Даже если «Спартак» предложит мне несколько миллионов евро — я им откажу», — приводит слова Петржелы портал «РБ Спорт».

Чешский специалист возглавлял «Зенит» с 2003 по 2006 год. С 2018 года 70-летний Петржела находится без работы.

На данный момент главным тренером «сине-бело-голубых» является Сергей Семак, который руководит командой на протяжении шести последних лет. «Спартак» же назначил Деяна Станковича в середине мая.