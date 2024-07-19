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В РФС вынесли решение по спору между «Химками» и Талалаевым

19 Июля 2024 • 18:07 Комментировать
Химки
...
Динамо Махачкала
21.07 20:00

Андрей Талалаев покинул должность главного тренера «Химок» в межсезонье, хотя команда заняла первое место в Мелбет-Первой лиге и вернулась в топ-дивизион. После ухода из подмосковного клуба Талалаев подал заявление в палату по разрешению споров Российского футбольного союза.

Теперь на сайте РФС опубликовали решение – «Химки» обязаны выплатить Талалаеву задолженность по выходному пособию и проценты. В качестве обеспечительной меры подмосковному клубу запретили регистрировать новых футболистов.

Напомним, что новым главным тренером «Химок» стал испанский специалист Франк Артига.

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