В РФС вынесли решение по спору между «Химками» и Талалаевым

Андрей Талалаев покинул должность главного тренера «Химок» в межсезонье, хотя команда заняла первое место в Мелбет-Первой лиге и вернулась в топ-дивизион. После ухода из подмосковного клуба Талалаев подал заявление в палату по разрешению споров Российского футбольного союза.

Теперь на сайте РФС опубликовали решение – «Химки» обязаны выплатить Талалаеву задолженность по выходному пособию и проценты. В качестве обеспечительной меры подмосковному клубу запретили регистрировать новых футболистов.

Напомним, что новым главным тренером «Химок» стал испанский специалист Франк Артига.