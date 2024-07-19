Сердеров объяснил неудачи ЦСКА в РПЛ после ухода Слуцкого

Воспитанник ЦСКА Сердер Сердеров поделился мнением о том, почему «армейцы» не выигрывали чемпионство после ухода Леонида Слуцкого.

— Просто раньше и иностранцы были сильнее, и команда в целом. Даже россияне, игравшие в ЦСКА, входили в сборную. Состав был топовый, — приводит слова Сердерова «Чемпионат».

По мнению футболиста, в то время любой легионер ЦСКА мог заиграть в сильнейших европейских чемпионатах, но сейчас такого нет.

Леонид Слуцкий был наставником ЦСКА с 2009 по 2016. Именно в сезоне-2015/16 «армейцы» последний раз становились чемпионами России.

Стоит сказать, что в 2022 году столичному клубу удалось завоевать Кубок страны.