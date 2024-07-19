«Чалов пересидел в чемпионате России» — Галямин

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Галямин высказался о возможном отъезде форварда «красно-синих» Фёдора Чалова в европейский клуб.

По мнению эксперта, Чалов сейчас стремится уехать в Европу и будет делать все возможное для этого, ведь время идет, а он не молодеет.

«Мне все-таки кажется, что у него есть мотивация снова попробовать себя в Европе. Возможно, Чалов пересидел в чемпионате России», — приводит слова Галямина Legalbet.

Действующий трудовой договор 26-летнего Чалова с ЦСКА рассчитан до середины следующего года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 11 миллионов евро.