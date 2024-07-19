Директор «Оренбурга»: «Предложение «Рубина» по Мансилье даже не обсуждалось»

В летнее трансферное окно «Рубин» делал предложение по форварду «Оренбурга» Брайану Мансилье. Впрочем, это предложение даже не обсуждалось, о чём рассказал спортивный директор оренбургского клуба Дмитрий Андреев.

«Было только одно предложение, но оно вообще не актуально. Оно даже не обсуждалось», - цитирует Андреева «РБ Спорт».

Андреев отметил, что других предложений по 27-летнему Мансилье не было. По словам спортивного директора «Оренбурга», из клуба вряд ли уйдёт кто-то из футболистов.

В первом туре Российской премьер-лиги «Оренбург» будет принимать «Спартак». Матч пройдёт в воскресенье, 21 июля.