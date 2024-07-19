Камоцци: Илич не помешал бы «Спартаку»

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о возможном трансфере хавбека «Торино» Ивана Илича в «Зенит».

«Илич — это действительно качественное усиление. Очень талантливый и способный футболист», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

По мнению специалиста, такой игрок не помешал бы московскому «Спартаку».

Ранее сообщалось, что покупка Илича обойдется «Зениту» в 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне 23-летний футболист принял участие в 33 встречах с учетом всех турниров, забил четыре мяча и записал на свой счет две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Илича в 18 миллионов евро.

Вендел убеждает Илича перейти в «Зенит», чтобы самому покинуть клуб