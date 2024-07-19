​Непомнящий: «Зенит» пытается снизить зависимость от бразильцев»

Отечественный специалист Валерий Непомнящий считает, что питерский «Зенит» в предстоящем сезоне будет пытаться снизить игровую зависимость от бразильцев. Именно по этой причине сейчас чемпион страны укрепляет состав российскими футболистами.

- Бразильцы в любой момент могут уехать. Поэтому в клубе решили постепенно снизить зависимость от игроков из Бразилии, - цитирует слова Непомнящего РБ Спорт.

За последнее время питерский клуб пригласил следующих игроков - вратарь Евгений Латышонок («Балтика»), защитники Юрий Горшков («Крылья Советов») и Сергей Волков («Краснодар»), а также нападающий Максим Глушенков («Локомотив»). А стартует новый сезон РПЛ уже завтра.