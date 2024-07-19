Деменко — о возможном уходе Соболева: Эта ситуация может повлиять на «Спартак»

Бывший игрок сборной России Максим Деменко поделился мнением о том, скажется ли на «Спартаке» история с возможным уходом нападающего Александра Соболева.

По мнению эксперта, это может повлиять на «Спартак» на старте сезона, ведь Соболев уже принял решение.

«Как будут общаться с ним? Игрокам ведь эта ситуация тоже сложная, как с ним обращаться, если он хочет уйти?» — цитирует Деменко Vprognoze.

Ранее сообщалось, что 27-летний Соболев может продолжить карьеру в «Зените».

Трудовой договор форварда со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 млн евро.