Бушманов оценил влияние истории с Соболевым на «Спартак»

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов считает, что история с Александром Соболевым не скажется на «красно-белых» на старте сезона.

— Я думаю, что нельзя проводить параллели между переходом Соболева и тем, как команда сыграет на старте сезона, — приводит слова Бушманова Vprognoze.

На протяжении длительного времени сообщалось о переговорах «Зенита» со «Спартаком» по трансферу 27-летнего нападающего. Однако по последней информации, клубы не смогли договориться о сумме сделки.

Уже завтра, 20 июля, стартует новый розыгрыш Российской премьер-лиги. В этот день «Зенит» встретится на выезде с «Крыльями Советов», а «Спартак» на следующий день сыграет в гостях с «Оренбургом».