Мостовой рассказал, при каких обстоятельствах «Спартак» станет чемпионом

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о перспективах «красно-белых» в борьбе за чемпионство.

Эксперт заявил, что не видит, за счет чего «Спартак» может забрать золото в новом сезоне. Может помочь только удача, если все команды провалятся, считает Мостовой.

«Да, Станкович пришел, вроде неплохой специалист, но Семак в «Зените» уже шесть лет команду строит. Вряд ли так сходу получится отобрать у него титул», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В воскресенье, 21 июля, «Спартак» проведет выездной поединок против «Оренбурга». Начало матча первого тура чемпионата России запланировано на 17:30 по столичному времени.