Артига сравнил Глушакова и Юсупова с Хави и Иньестой

Главный тренер «Химок» Франк Артига включил фантазию и сравнил Дениса Глушакова и Артура Юсупова с легендами испанского футбола – с Хави и Андресом Иньестой.

«Вообще для меня это сравнимо с тем, что я тренирую Хави или Иньесту, ведь Глушаков и Юсупов – это легенды российского футбола. Я просто поражаюсь тому, как они выкладываются на каждой тренировке», - цитирует Артигу Sport24 со ссылкой на эфир «Матч Премьер».

В настоящий момент «Химки» готовятся к матчу первого тура Российской премьер-лиги. В воскресенье, 21 июля, команда Франка Артиги будет принимать махачкалинское «Динамо». Игра стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.