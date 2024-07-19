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Артига сравнил Глушакова и Юсупова с Хави и Иньестой

19 Июля 2024 • 16:40 Комментировать
Химки
...
Динамо Махачкала
21.07 20:00

Главный тренер «Химок» Франк Артига включил фантазию и сравнил Дениса Глушакова и Артура Юсупова с легендами испанского футбола – с Хави и Андресом Иньестой.

«Вообще для меня это сравнимо с тем, что я тренирую Хави или Иньесту, ведь Глушаков и Юсупов – это легенды российского футбола. Я просто поражаюсь тому, как они выкладываются на каждой тренировке», - цитирует Артигу Sport24 со ссылкой на эфир «Матч Премьер».

В настоящий момент «Химки» готовятся к матчу первого тура Российской премьер-лиги. В воскресенье, 21 июля, команда Франка Артиги будет принимать махачкалинское «Динамо». Игра стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

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Химки Андрес Иньеста Хави Эрнандес Денис Глушаков Артур Юсупов Франк Артига ещё теги

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