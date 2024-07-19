Щетинин назвал задачу «Ростова» в новом сезоне

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин поделился комментарием о задачах команды на предстоящий сезон.

Футболист считает, что после первого матча с ЦСКА будет видно, на что претендует «Ростов».

«Карпин правильно говорит: задача – не вылететь. Она, по сути, у всех одинаковая», — заявил Щетинин «РБ Спорту».

Напомним, прошлый сезон РПЛ подопечные Карпина завершили на седьмой строчке.

Уже завтра, 20 июля, «Ростов» откроет для себя новый сезон чемпионата России домашним матчем против ЦСКА. Начало поединка запланировано на 20:00 по столичному времени.

За всеми событиями матча можно будет следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.