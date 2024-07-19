Бразильский полузащитник «Зенита» Маркус Вендел пытается убедить хавбека «Торино» Ивана Илича переехать в Санкт-Петербург. Об этом рассказал журналист Невзат Диндар.

По данным источника, у «Зенита» был почти согласован трансфер Илича, но позже возникли какие-то проблемы. Утверждается, что если «Зенит» все же подпишет полузащитника, то будет готов отпустить Вендела в «Галатасарай», по этой причине сам бразилец сейчас уговаривает игрока «Торино» перебраться в Россию.

Сообщается, что на продаже 26-летнего Вендела «Зенит» заработает 18 миллионов евро с учетом бонусных выплат.