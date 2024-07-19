Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин получил 85 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Как сообщает телеграм-канал Mash, большая часть штрафов – 55 – выписана за несоблюдение скоростного режима. Так, Тюкавин развивал в Москве скорость выше 130 километров в час.

Ещё 30 штрафов Тюкавин получил за другие нарушение – непристёгнутый ремень безопасности и нарушение правил парковки.

Отмечается, что за прошлый год Тюкавина штрафовали в среднем каждые четыре дня. Общая сумма штрафов – 80 тысяч рублей. Футболист всё оплатил и стал более спокойным на дорогах, утверждает источник.