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Тюкавин получил 85 штрафов

19 Июля 2024 • 16:16 Комментировать

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин получил 85 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Как сообщает телеграм-канал Mash, большая часть штрафов – 55 – выписана за несоблюдение скоростного режима. Так, Тюкавин развивал в Москве скорость выше 130 километров в час.

Ещё 30 штрафов Тюкавин получил за другие нарушение – непристёгнутый ремень безопасности и нарушение правил парковки.

Отмечается, что за прошлый год Тюкавина штрафовали в среднем каждые четыре дня. Общая сумма штрафов – 80 тысяч рублей. Футболист всё оплатил и стал более спокойным на дорогах, утверждает источник.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Константин Тюкавин
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