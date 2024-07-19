Газизов не исключил, что Джикия продолжит карьеру в махачкалинском «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о возможном заключении контракта с бывший защитником московского «Спартака» Георгием Джикией.

Спортивный функционер отметил, что несколько дней назад был в Москве и виделся с игроком.

«Он очень хорошо знает и уважает Гаджи Муслимовича. То есть официальное предложение мы сделали. Не думаю, что у нас получится, но все в этой жизни возможно», — рассказал Газизов в эфире программы «РецепТура» на «Матч Премьер».

Напомним, что Джикия сейчас находится в статусе свободного агента после истечения контракта с московским «Спартаком».