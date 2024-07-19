Корнеев: Уход Талалаева из «Химок» не имеет ничего общего с футболом

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался об увольнении Андрея Талалаева с поста главного тренера подмосковных «Химок».

Специалист отметил, что уход тренера не имеет ничего общего с футбола, и это стало для него неожиданностью.

«Видимо, руководитель решил сменить курс развития клуба, доверив процесс другим людям. Посмотрим, что будет», - приводит слова Корнеева Metaratings.ru.

Напомним, что Талалаева вернул «Химки» в РПЛ спустя один сезон пребывания в Первой лиге. На его место был назначен бывший наставник «Родины» Франк Артига.

«Химки» в первом туре РПЛ сыграют против махачкалинского «Динамо» (21.07).