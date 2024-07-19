Корнеев не понимает, почему «Спартак» подписал Виллиана Жозе

В летнее трансферное окно «Спартак» подписал контракт с нападающим Виллианом Жозе, ранее выступавшим за «Бетис». Футбольный функционер Игорь Корнеев не понимает, зачем «красно-белые» подписали столь возрастного футболиста.

«Я никак не пойму, почему с возможностями «Спартака» они подписывают игрока, которому скоро исполнится 33 года? Зачем тогда Амарал и руководство всем рассказывает о какой-то стратегии развития «Спартака», покупки игроков и их продажи в будущем? Не понимаю!» - цитирует Корнеева Metaratings.

В то же время Корнеев отметил, что Виллиан Жозе является футболистом высокого уровня.

Первый матч сезона 2024/2025 «Спартак» проведёт в воскресенье, 21 июля. В этот день команда Деяна Станковича будет играть против «Оренбурга» на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.