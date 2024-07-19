Корнеев — о Станковиче в «Спартаке»: «Это не более чем очередная ставка, которая может сработать или нет»

Экс-игрок «Барселоны» Игорь Корнеев поделился мнением о приглашении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Для меня назначение Станковича – это не более чем очередная ставка, которая может сработать или нет. Тем более, что отзывы с его предыдущих мест работы оставляют желать лучшего!» — цитирует Корнеева Metaratings.

При этом эксперт заявил, что сначала нужно посмотреть на работу Станковича, после чего делать выводы.

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги «Спартак» проведет гостевой поединок против «Оренбурга». Игра между командами пройдет 21 июля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по столичному времени.