Гладилин: «В «Зените» нет ничего сверхъестественного»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о чемпионской гонке в ближайшем сезоне Российской премьер-лиги.

Эксперт отметил, что пять-шесть клубов могут составить конкуренцию питерскому «Зениту» в борьбе за золотые медали.

«Там нет суперзвезд, просто есть стабильный состав и поставленная работа. Так что, в «Зените» нет ничего сверхъестественного», - приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

Напомним, что команда с берегов Невы уже успела завоевать трофей в новом сезоне. Команда Сергея Семака на прошлых выходных в матче за OLIMPBET Суперкубок России обыграла «Краснодар» (4:2).