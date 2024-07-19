Корнеев ответил, кто должен был возглавить «Спартак»

Экс-футболист «Барселоны» Игорь Корнеев считает, что «Спартаку» нужно было приглашать Владимира Ивича на пост главного тренера команды.

«По мне, Ивич был бы идеальной кандидатурой для них!» — приводит слова Корнеева Metaratings.

Напомним, в середине марта «Краснодар» отправил в отставку Владимира Ивича, а спустя месяц «Спартак» попрощался с Гильермо Абаскалем.

В мае «красно-белые» объявили о назначении новым главным тренером команды Деяна Станковича, который заключил двухлетний трудовой договор с клубом.

В первом туре нового сезона РПЛ «Спартак» встретится в гостях с «Оренбургом». Игра пройдет 21 июля, начало — в 17:30 по мск.