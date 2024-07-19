Агент Рыбуса прокомментировал будущее защитника

Агент польского защитника Мацея Рыбуса Роман Орещук высказался о будущем своего клиента.

Агент отметил, что пока ничего не происходит и идет поиск новой команды.

«Различные предложения по Мацею уже были, однако пока это нам не очень интересно. Без подробностей. Спешить некуда, ведь есть ещё полтора месяца», - приводит слова Орещука «Чемпионат».

Напомним, что 34-летний футболист сейчас находится в статусе свободного агента после того, как у него истёк контракт с казанским «Рубином», за который он выступал в последнем сезоне. В минувшем сезоне Рыбус принял участие в восьми играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.