Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о старте сезона для команды Деяна Станковича.

- Какие у вас предчувствия перед началом сезона относительно «Спартака»?

- Мне пока непонятно, что ожидать от команды, потому что она нас приучила в прошлом сезоне, что играет непредсказуемо. Может выиграть у любого соперника и любому проиграть. Футболисты остались все те же. Надеюсь, с приходом нового тренера ситуация поменяется. Но он же не выходит на поле. А так, даже не понимаю пока, по какой схеме будет играть команда, какой состав выпустят на первый матч с «Оренбургом».

- «Красно-белые» купили только одного нападающего - Виллиана Жозе из «Бетиса». Этого достаточно?

- Если Соболев останется – более чем. Есть Угальде. Можно использовать схему с одним форвардом. Если Александр уйдет, значит, надо искать еще одного нападающего, потому что Жозе может получить травму в любой момент или еще что-то случится, и что тогда делать?

- Кто будет новыми лидерами команды после ухода Джикии, Промеса и, возможно, Соболева?

- Как правило, лидерами становятся опытные ребята. Есть Зобнин, Селихов. Они и станут. Не думаю, что будет какой-то недостаток в лидерах.

- Сможет ли «Спартак» побороться за медали с таким составом?

- Да. За тройку команда обязана бороться. Понятно, что с «Зенитом» тяжело тягаться, но за медали реально конкурировать.

- Первый матч у «Спартака» на выезде с «Оренбургом». Какой будет результат?

- Непростой соперник. Игры с «Оренбургом» всегда тяжелые для «Спартака, особенно на выезде. Были и ничьи, и поражения. Думаю, сейчас будет такая же сложная игра. Уверен, «Оренбург» будет физически хорошо готов. Плюс есть футболисты, которые могут потрепать нервы «Спартаку». Поэтому ожидаю тяжелейший матч.

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Елена Григорьевская