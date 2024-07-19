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Дмитрий Черышев: «Локомотив» работает в правильном направлении»

19 Июля 2024 • 15:11 Комментировать
Локомотив Москва
...
Акрон
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Через 23 ч. 15 мин.

Российский тренер Дмитрий Черышев высказался о перспективах «Локомотива» в новом сезоне Российской премьер-лиги.

Специалист заявил, что Михаил Галактионов пришел в кризисную команду, но сумел набрать перспективных игроков и наладить игру.

«Считаю, что команда работает в правильном направлении, и они зубы свои покажут», — приводит слова Черышева «Спорт-Экспресс».

 По мнению Черышева, «Локомотиву» не стоит говорить о конкретных задачах, лучше двигаться от игры к игре.

Уже завтра, 20 июля, стартует новый сезон чемпионата России. В первом туре «Локомотив» примет на своем поле «Акрон», начало — в 15:00 по московскому времени.

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