Капитан махачкалинского «Динамо» рассказал о задачах клуба на сезоне-2024/25 РПЛ

Капитан махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров рассказал о задачах клуба в дебютном сезоне РПЛ

Игрок отметил, что команде главное хорошо начать сезон, а задачей минимум является сохранение прописки в элитном дивизионе.

«А уже по ходу сезона – выходить на каждую игру с настроем побеждать и пошуметь в РПЛ. Давно дагестанских команд здесь не было, надо о себе напомнить», - приводит слова Сердерова «Чемпионат».

Напомним, что в первом туре «Динамо» на выезде сыграет против подмосковных «Химок» (21.07). Свисток о начале поединка на «Арене Химки» прозвучит в 20:00 по московскому времени.