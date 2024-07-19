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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин назвал главного фаворита сезона РПЛ

19 Июля 2024 • 15:09 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
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20.07 17:30

Юрий Сёмин, известный российский тренер, поделился ожиданиями от нового сезона чемпионата России.

По словам экс-рулевого «Локомотива», «Зенит» является главным претендентом на золотые медали.

- Конечно, главный фаворит сезона - «Зенит». Но, наверное, самолюбие других команд должно проснуться. «Краснодар», «Динамо», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» имеют хороший бюджет, инфраструктуру. Шесть сезонов подряд чемпионство выигрывает только «Зенит», не может же одна команда так долго побеждать, - передаёт слова Сёмина «Матч ТВ».

Напомним, в прошлом сезоне команда Сергея Семака выиграла чемпионство, победив в последнем туре «Ростов». Также клуб с берегов Невы добился победы в Кубке России и OLIMPBET Суперкубке. В первом туре нового сезона «Зенит» встретится с «Крыльями Советов», игра пройдёт 20 июля, начало – в 17:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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