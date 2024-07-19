Бушманов объяснил, за счёт чего «Спартак» может лучше выступить в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о перспективах «красно-белых» в новом сезоне РПЛ. В прошлом сезоне команда заняла лишь пятое место.

- Видите ли вы предпосылки у «Спартака» для того, чтобы выступить лучше, чем в прошлом чемпионате?

- Надеюсь, что «Спартак» сможет выступить лучше. Это сейчас довольно молодая команда, и получается, что ребята стали на год старше и опытнее. Состав плюс-минус сохраняется, по крайней мере, костяк. Поэтому должно быть больше сыгранности.

- С другой стороны, пришел новый тренер, а это значит, что он будет ставить команде игру, исходя из своего видения. Это займет время. Нет ли опасений в связи с этим?

- Понятно, какое-то время уйдет на то, чтобы тренер донес свои идеи, чтобы команда их восприняла и начала реализовывать.

- На данный момент «Спартак» купил только нападающего Виллиана Жозе из «Бетиса». Этого достаточно для решения высоких задач?

- Думаю, что мы еще увидим трансферы в этом клубе.

- Что думаете по ситуации с Соболевым, которого все сватают в «Зенит». Ему стоит туда идти?

- Ситуация тут непростая. Везде уже прошла информация, что Соболев уходит. И он вроде бы не против уйти в «Зенит. Считаю, что в данной ситуации футболиста лучше продать.

- Кто будет новыми лидерами команды после ухода Джикии, Промеса, и, возможно, Соболева?

- Посмотрим, кто сможет взять на себя лидерские качества после ухода ряда футболистов. Пока это место вакантно. Сейчас как раз хорошая ситуация для того, чтобы у команды появились новые лидеры. Может быть, кто-то из пришедших игроков станет таковым. А может быть, по-новому проявит себя кто-то из тех ребят, кто сейчас в команде. Мне хочется, чтобы среди лидеров были российские футболисты.

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- Первый матч у «Спартака» на выезде с «Оренбургом». Какой будет результат?

- В Оренбурге всем приходится непросто, потому что это играющая команда. Коллектив там стабильный, плюс искусственное поле. Для «Спартака» это будет первый официальный матч под руководством нового тренера. Так что сложностей достаточно. С другой стороны, если «Спартак» хочет бороться за самые высокие места, нужно уже с первого тура проявлять себя с лучшей стороны и набирать максимальное количество очков. У меня позитивные ожидания от «Спартака».

Елена Григорьевская