Слишкович высказался об отстранении Соболева в «Спартаке» из-за завтраков

Бывший тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался об отстранении нападающего Александра Соболева от тренировок с основной командой из-за того, что он пропускал командные завтраки.

Босниец отметил, что правила одинаковы для всех игроков, и если третий раз не приезжаешь на мероприятие, то отстраняешься от тренировок.

«Александр Соболев это прекрасно знал. Он сделал три ошибки с этим завтраком. И вот, значит, есть правила. А что было бы, если бы Гильермо сказал, что правила написаны для каждого, а Соболев это сделает, то это окей?» - заявил Слишкович в видео на ютуб-канале «Коммент.Шоу».