В «Штурме» ответили, почему до сих пор не подписали Худякова

Спортивный директор «Штурма» Андреас Шикер поделился комментарием о возможном подписании бывшего вратаря «Локомотива» Даниила Худякова.

Ранее сообщалось, что 20-летний футболист продолжит карьеру в австрийском клубе. Ожидается, что Худяков подпишет контракт со «Штурмом» на четыре года.

— Есть еще несколько моментов, которые нужно решить. Худяков является большим талантом. Он долго был в нашем поле зрения, — цитирует Шикера Kronen Zeitung.

Текущим летом Худяков покинул «Локомотив» на правах свободного агента, ни разу не сыграв в прошлом сезоне.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Худякова в один миллион евро.