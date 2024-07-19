Черчесов: Галактионов мне звонил по поводу Маркиньоса

Наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился комментарием о возможном переходе вингера «Ференцвароша» Маркиньоса в «Локомотив».

Напомним, Черчесов возглавлял венгерский клуб с 2021 по 2023 год.

«Галактионов мне звонил, интересовался моим мнением. Я его брал в возрасте 21 года, за сезон работы с нами он добавил. В основном Маркиньос играл у меня на левом фланге», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

При этом специалист отметил, что у него Маркиньос не был игроком атаки, но за год многое могло измениться.

Ранее стало известно, что «Локомотив» предложил «Ференцварошу» 2,8 млн евро за 24-летнего бразильца.