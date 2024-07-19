Пономарёв высказался о возможном переходе Чалова в европейский клуб

​Владимир Пономарёв, в прошлом игрок «армейского» клуба, высказался о возможном уходе Фёдора Чалова в европейскую команду.

Ранее была информация, что в услугах форварда ЦСКА заинтересованы «Алавес» и «Страсбур».

- «Алавес» и «Страсбур» не претендуют на титулы в чемпионатах? Да, но надо же с чего‑то начинать, иначе так можно всю карьеру просидеть дома и в итоге не дождаться предложения от крупных клубов. Если Чалов хочет доказать себе что‑то, то пусть соглашается и на подобные варианты, - передаёт слова бывшего футболиста ЦСКА «РБ Спорт».

На счету Чалова 261 матч за основной состав ЦСКА, в этих встречах нападающий 89 раз поразил ворота соперников. Трудовой договор игрока со столичным клубом действует до конца следующего сезона.