Пономарёв назвал команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв рассказал, какие команды будут бороться с питерским «Зенитом» за чемпионство в новом сезоне Российской премьер-лиги.

Пономарёв отметил, что не верит в то, что «Краснодар» будет бороться за первое место, при этом он думает, что «Спартак» и «Динамо» подтянутся и составят конкуренцию.

«Так что «Динамо», «Спартак», ЦСКА и питерский «Зенит» – вот кандидаты на первое место», - приводит слова Пономарёва «Советский спорт».

Напомним, что сезон-2024/25 чемпионата России стартует завтра, 20 июля, в Москве матчем между «Локомотивом» и тольяттинским «Акроном».