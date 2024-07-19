Первак считает, что Жиго усилил бы «Спартак»

Футбольный функционер Юрий Первак, работавший в «Спартаке», поделился мнением о возможном возвращении защитника Самуэля Жиго в стан «красно-белых».

Напомним, француз выступал за столичный клуб с 2018 по 2022 год.

«Жиго — квалифицированный футболист. Думаю, нынешний «Спартак» Жиго бы усилил», — приводит слова Первака Legalbet.

Эксперт считает, что у всех остались только положительные эмоции от пребывания Жиго в «Спартаке».

Ранее появилась информация, что в «Марселе» больше не рассчитывают на 30-летнего защитника.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Жиго составляет девять миллионов евро.