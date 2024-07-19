Рианчо считает, что «Спартаку» не стоит копировать стиль игры сборной Испании

Рауль Рианчо, ранее работавший в «Спартаке», высказался о стиле игры для «красно-белых» в новом сезоне.

- Играть в тот футбол, что и Испания на Евро-2024 - это было бы ошибкой. Если сравнивать с искусством, то подражание какому‑то художнику всегда будет всего лишь копией. «Спартак» должен написать свою собственную картину! – передаёт слова Рианчо «РБ Спорт».

Столичный коллектив в прошлом сезоне финишировал на пятой позиции в РПЛ. В стартовом матче нового сезона команда Деяна Станковича на выезде сразится с «Оренбургом», начало – в 17:30 по мск.

Напомним, что Рианчо пришел в «Спартак» летом 2018 года и стал помощником Массимо Карреры. После отставки итальянца он провел несколько матчей в качестве исполняющего обязанности.